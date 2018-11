Traumahelikopter ingezet bij incidend

De traumahelikopter is zaterdagmiddag samen met de brandweer en meerdere ambulances ingezet voor een incident in Vlaardingen. De helikopter landde ergens in de Westwijk.

Tijdens de inzet in Vlaardingen kreeg het mobiel medisch team een nieuwe melding, in Numansdorp. Omdat men in de westwijk niet meer nodig was, vertrok de heli met een hoop lawaai al snel weer uit de Westwijk. Over het incident is verder geen informatie bekend gemaakt door de hulpdiensten.