Schokkende advertentie is campagne tegen kindersekstoerisme

Terres de Hommes

'In het kader van onze campagne Stop Kindersekstoerisme baart Terre des Hommes opzien met een zeer opvallende advertentie voor kinderseksreizen. De advertentie van het fictieve bedrijf Lekker Man Tours biedt vanaf 700 euro een reis naar Cambodja aan, inclusief ‘Angkor Wat Tour met kind‘. De advertentie lijkt op een echte aanbieding voor een kinderseksreis, omdat er nergens wordt verwezen naar Terre des Hommes zelf.

Link naar site

De advertentie laat meerdere afbeeldingen zien van kinderen en bevat een link naar www.LekkerManTours.nl. Ook op die site is op het eerste oog niets te zien van de organisatie zelf. Pas als bezoekers op de button ‘Boek uw reis’ drukken, zien ze de werkelijke bedoeling; een campagne tegen kindersekstoerisme.

Advertentie Lekker Man Tours is stunt

Volgens de voorlichter van Terres de Hommes, Jos de Voogd, is er inderdaad sprake van een confronterende campagne. 'Dit is een harde vorm van campagnevoeren, maar voor ons een manier om deze problematiek onder de aandacht te brengen. Het boeken van dit soort reizen is gewoon een werkelijkheid, een realiteit die voorkomt. We zijn deze week een campagne gestart die ook de focus legt op Cambodja. Als mensen eenmaal de site bezoeken, hebben ze na twee klikken door dat het over onze campagne tegen kindersekstoerisme gaat.'

Confronterend

De Voogd erkent dat het een opmerkelijke campagne is. 'Maar dat hebben we bewust zo gedaan om aandacht te creëren voor de problematiek van het kindersekstoerisme. Mensen worden er zo wel mee geconfronteerd en dat is nodig. De achterliggende gedachte is dat er meer aandacht komt voor dit probleem. Dat wij steun krijgen in onze strijd daar en dat mensen als ze op vakantie zijn, verdachte zaken melden aan bijvoorbeeld meldkindersekstoerisme.nl.'

Naschrift hoofdredactie AD

'We hebben verscheidene mails en telefoontjes gekregen naar aanleiding van een advertentie voor ‘Lekker Man Tours‘, het reisbureau voor jong contact in Cambodja’. Deze advertentie voor sekstoerisme is in werkelijkheid een stunt van Terres des Hommes, dat deze week een campagne is begonnen tégen sekstoerisme naar Cambodja, een campagne waarover we maandag in de krant ook schreven. Terre des Hommes wilde met de advertentie mensen aan het denken zetten: gebeurt dit echt? De advertentie is dus nep, zoals ook bleek voor wie de site van ‘Lekker Man Tours’ bezocht. Dat er dit soort reizen worden georganiseerd, is helaas echt. Daarom hebben we plaatsing toegestaan'.