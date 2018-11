Man overleeft ongeluk, maar wordt alsnog op snelweg doodgereden

In de nacht van zondag op maandag is bij een aanrijding op de A50 bij Wolfheze een man om het leven gekomen.

De man reed eerst met zijn auto tegen de vangrail. Omstanders, onder wie een gezin met kind, zagen het gebeuren. Ze verleenden direct eerste hulp en hielpen de man uit de auto. Eenmaal uit de auto liep de man de snelweg op. Daar werd hij geschept door een vrachtwagen. De man overleefde de klap niet. Dit melden meerdere media.

'Alles wijst op suïcide'

Het ongeval gebeurde rond 01.00 uur. Volgens de politie wijst alles op suïcide. De man reed op de A50 richting Arnhem. Plotseling week hij uit en knalde tegen de vangrail. Nadat hij uit zijn auto gehaald was, zou hij expres meteen de snelweg zijn opgelopen. Voor de politie is het niet duidelijk of het eerste ongeluk ook al een suïcidepoging was. Alle omstanders, het gezin en de vrachtwagenchauffeur zijn opgevangen door Slachtofferhulp en een speciaal team van de politie.