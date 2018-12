Vijf slachtoffers na grote vechtpartij bij café

Omstanders wisten te voorkomen dat de gevechten binnen werden voortgezet. Toen de daders er in een auto vandoor gingen, werd een van de slachtoffers ook nog door de auto aangereden.

Hulpverlening

De hulpdiensten gingen met spoed ter plaatse. Naast diverse politie-eenheden, kwamen vanwege de ernst van de vechtpartij en de toestand van de slachtoffers ook drie ambulances en een traumahelikopter naar de Raadhuisstraat. Naast vier slachtoffers van de vechtpartij, was er ook sprake van een medisch incident, bij een van de aanwezigen. Er werden vijf mensen naar diverse ziekenhuizen in de regio gebracht. Het gaat om vier inwoners (leeftijden 25, 27, 29 en onbekend) uit Rucphen en een man 21-jarige man uit Zundert.

Politieonderzoek

De politie is een onderzoek gestart naar de ernstige vechtpartij. Zo zijn al diverse getuigen verhoord. Verder werd in de Laurierberg in Roosendaal de auto in beslag genomen, welke vermoedelijk na de vechtpartij wegreed. Het voertuig was beschadigd en is door een bergingsbedrijf weggetakeld. Rond 11.00 uur is een 21-jarige man uit Roosendaal aangehouden. De politie onderzoekt zijn betrokkenheid. Meer aanhoudingen worden niet uitgesloten.