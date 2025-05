Vermoeid op werk? 5 onverwachte fouten die je (waarschijnlijk) maakt

Vermoeidheid op de werkvloer is een groeiend probleem. Gapende collega's, slaperige forenzen en rijen bij de koffieautomaat zijn dagelijkse kost. Maar wie denkt dat een extra kop koffie de oplossing is, zit waarschijnlijk mis. Swiss Sense wijst op vijf onverwachte oorzaken die ongemerkt een goede nachtrust – en daarmee de productiviteit – ondermijnen.

Veel mensen zoeken de oorzaak van hun vermoeidheid bij externe stressfactoren zoals werkdruk, deadlines of luidruchtige collega’s. Toch blijken de echte oorzaken vaak subtieler te zijn. Factoren zoals ademhaling, lichtblootstelling en zelfs luchtkwaliteit in de slaapkamer spelen een grotere rol dan veel mensen beseffen.

De impact van slaapgebrek is groot: volgens cijfers van het CBS kampt één op de vijf Nederlanders met slaapproblemen. Gevolg: minder scherpte, slechtere prestaties en een verhoogd risico op gezondheidsklachten. Tijdelijke oplossingen zoals uitslapen of meer cafeïnegebruik zijn vaak onvoldoende. Wie structureel meer energie en focus wil, moet dieper graven. Dit zijn vijf vaak over het hoofd geziene factoren die een goede slaapkwaliteit in de weg staan:

1. Een broeierig bed zonder dat je het merkt

Bij het streven naar een optimale slaapomgeving wordt vaak alleen gedacht aan kamertemperatuur. Toch speelt ook het bed zelf een cruciale rol. Een matras dat warmte opslaat, een niet-ademende topper of een kussen dat onvoldoende ventileert, kan de lichaamstemperatuur tijdens de slaap ongewenst verhogen. Zelfs in de winter kan dit leiden tot onrustige nachten, omdat het lichaam moeite heeft voldoende af te koelen.

Aanpak : Kies voor een ademend slaapsysteem, bijvoorbeeld met een matras dat ventilatiezones bevat of is gemaakt van gel-infused schuim of latex. Combineer dit met een luchtige topper en een kussen dat warmte afvoert. Bamboe-, lyocell- of percal-katoenen beddengoed ondersteunt een koelere slaapomgeving.

Tip : Een lauwwarme douche ongeveer dertig minuten voor het slapengaan helpt het lichaam beter afkoelen dan een koude douche.

2. Verkeerde ademhaling tijdens de slaap

Mondademhaling tijdens de slaap is een veelvoorkomend maar onderschat probleem. Het zorgt voor uitdroging van de luchtwegen, verhoogt de kans op snurken en kan leiden tot een verminderde zuurstofopname, wat een diepere slaap verhindert. Nasale ademhaling is veel effectiever om het lichaam in een herstellende slaapfase te brengen.

Aanpak : Train jezelf om door de neus te ademen, ook tijdens de slaap. Dit kan snurken verminderen en de algehele slaapkwaliteit verbeteren.

Tip : Wakker worden met een verstopte neus kan wijzen op een allergie voor materialen in je bed. Overweeg hypoallergene producten en ventileer je slaapkamer goed.

3. Tekort aan ochtendlicht verstoort het bioritme

Een gezond slaapritme begint niet ‘s avonds, maar al in de ochtend. Blootstelling aan natuurlijk daglicht is essentieel om de biologische klok goed af te stemmen. Een gebrek aan ochtendlicht (bijvoorbeeld bij veel binnenwerk of donkere ochtenden) kan de productie van melatonine verstoren, wat in de avond slaapproblemen veroorzaakt.

Aanpak : Zorg in de ochtend voor zoveel mogelijk blootstelling aan natuurlijk licht, bijvoorbeeld door direct na het opstaan gordijnen te openen of buiten te ontbijten.

Tip : In donkere maanden kan een daglichtlamp (met minimaal 10.000 lux) het tekort aan natuurlijk licht deels compenseren.

4. Slechte luchtkwaliteit in de slaapkamer

De invloed van de luchtkwaliteit in de slaapkamer wordt vaak onderschat. Droge of vervuilde lucht kan leiden tot verstopte luchtwegen, hoofdpijn en een onrustige slaap. Planten kunnen hierbij een natuurlijke bijdrage leveren aan een schoner en gezonder binnenklimaat.

Aanpak : Plaats luchtzuiverende planten zoals de areca-palm, Sansevieria of aloë vera in de slaapkamer om de luchtkwaliteit te verbeteren. Een mechanische luchtreiniger kan aanvullende ondersteuning bieden.

Tip : Lavendel en jasmijn verspreiden bovendien een geur die stress vermindert en ontspanning bevordert.

5. Een matras dat niet meer aansluit bij jouw lichaam

Een versleten of slecht passend matras kan geleidelijk leiden tot rugpijn, stijve spieren en een onrustige slaap. Het probleem wordt vaak pas opgemerkt als de klachten zich opstapelen, omdat het lichaam zich langzaam aanpast aan de verminderde ondersteuning. Een goed matras verdeelt de druk gelijkmatig, ondersteunt de wervelkolom en voorkomt onnodig draaien tijdens de slaap.

Aanpak : Controleer de leeftijd van je matras – de meeste matrassen gaan tussen de 7 en 10 jaar mee – en wees alert op signalen van je lichaam. Vage pijntjes of een onuitgerust gevoel kunnen wijzen op de noodzaak voor vervanging.

Tip : Kies indien mogelijk voor een matras dat je thuis kunt uitproberen om zeker te weten dat het past bij jouw lichaam en slaapgewoonten.

Een goede nachtrust is essentieel voor productiviteit en welzijn. Door aandacht te besteden aan deze minder bekende factoren kan veel winst worden geboekt in energieniveau en dagelijkse prestaties.

Slaapkwaliteit als sleutel tot betere prestaties

“We zien dagelijks hoeveel invloed slaapkwaliteit heeft op het energieniveau van mensen. Toch zijn veel factoren niet bij iedereen bekend. Daarom vinden we het belangrijk om deze kennis te delen.” zegt Steffie Westerhout, manager marketing Benelux bij Swiss Sense. “Slaap begint niet pas als je je ogen sluit. Het is iets waar je de hele dag bewust of onbewust aan werkt.”