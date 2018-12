Op straat gevonden zwaargewonde man (48) Steyl overleden

De man, die in de nacht van zaterdag op zondag zwaar gewond werd aangetroffen op de Roermondseweg in het Limburgse Steyl, is overleden. 'Het gaan om een 48-jarige inwoner van die plaats', zo laat de politie maandag weten.

Traumaheli

Passanten vonden de man in de nacht van zaterdag op zondag rond 04.15 uur. De traumahelikopter kwam er aan te pas om het slachtoffer zo snel mogelijk naar het ziekenhuis te brengen waar hij later is opverleden.

Toedracht onduidelijk

'Aangezien de toedracht nog niet geheel duidelijk is, is de politie nog bezig met het onderzoek. Uit onderzoek zal moeten blijken of een misdrijf uitgesloten kan worden. Getuigen die meer informatie hebben, wordt gevraagd contact op te nemen met de politie', aldus de politie.