Arrestatieteam pakt man (29) op die politie bedreigde

Maandagmiddag heeft een arrestatieteam een 29-jarige man in Tilburg in de buurt van zijn woning in het centrum aangehouden. 'Hij wordt ervan verdacht dat hij eerder die dag de politie telefonisch en met een briefje had bedreigd, hij zou politieagenten iets aan doen', zo meldt de politie maandag.