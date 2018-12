Eerste Kamer stemt in met eenvoudiger stemmen vanuit buitenland

Door de wetswijziging kunnen kiezers in het buitenland nu ook andere enveloppen dan de toegezonden oranje retourenveloppe gebruiken voor het verzenden van stemmen naar het briefstembureau.

Verder is de mogelijkheid gecreëerd voor het instellen van briefstembureaus in grensgemeenten in Nederland, waardoor Nederlanders die over de grens wonen hun briefstem kunnen afgeven bij die gemeente.