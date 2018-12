In korte tijd stalen de Polen zeven elektrische fietsen

Tussen de 2000 en 3000 euro. Zoveel kost een nieuwe, elektrische fiets. Een stel Polen zag er wel handel in. Afgelopen oktober stalen ze in Voorschoten, Leiden en Leiderdorp zeven mooie exemplaren. Waar ze niet op hadden gerekend, was dat de politie hen in de gaten hield. Vandaag eiste het OM straffen tot vijf maanden cel tegen hen.

Het was duidelijk dat de mannen precies wisten waar ze mee bezig waren. De 27-jarige en 20-jarige gingen telkens vanuit Rotterdam met de auto op pad om in de Leidse regio hun slag te slaan. Drie elektrische fietsen stalen ze bij een supermarkt in Voorschoten, twee bij een bouwmarkt in Leiden en ook twee in Leiderdorp.

'Koud zetten'

Keer op keer parkeerden ze de auto, stalen de fietsen en zetten die ergens ‘koud’ om ze later op te kunnen halen. Vervolgens reden ze door naar de volgende ‘klus’. Heel professioneel. Maar de politie was nog professioneler. Die had hen al in het snotje: hun auto was voorzien van een baken en twee ‘koudgezette’ fietsen werden voorzien van een ‘tracker’. De gestolen waar brachten zij naar een parkeerterrein bij een Leids volkstuincomplex. Toen de politie hen en nog een 29-jarige Pool daar aanhield, hadden ze er zeven elektrische fietsen voorhanden.

Georganiseerd

De officier van justitie benadrukte vandaag dat het niet ging om ‘een simpele diefstal’. “We hebben het hier over het op georganiseerde wijze stelen en witwassen van dure fietsen. Fietsen waarvoor mensen hard hebben gespaard en soms ook afhankelijk van zijn. Zoals een 80-jarig slachtoffer die eigenlijk niet zonder zijn elektrische fiets kon.”

Zij eiste tegen de 27-jarige en 20-jarige mannen respectievelijk 5 en 4 maanden cel en tegen de 29-jarige 2 maanden voor het witwassen van de fietsen.