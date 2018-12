Zoekactie zeiljacht Noordzee voor kust Ouddorp gestaakt

Zoekactie gestart

Op dat moment bevonden ze zich volgens de melder 400 meter uit de kust van Ouddorp (ZH). Aan boord bevonden zich vijf personen. De verbinding werd verbroken en meer informatie was niet bekend. De 112-centrale zette de melding door aan het Kustwachtcentrum en vanuit daar werd direct een zoekactie opgestart.

Veel eenheden

Meerdere KNRM-reddingboten, twee helikopters van de Kustwacht en de politie, een KNRM-kusthulpverleningsvoertuig en het Kustwachtvliegtuig werden daarbij ingezet. Twee vissersvaartuigen en een koopvaarder boden eveneens hun hulp aan. Ook de brandweer ging zoeken met behulp van een drone.

Geen wrakstukken

Het zoekgebied werd vergroot omdat de positiemelding toch tot twijfels kon leiden. Al deze eenheden hebben het gehele zoekgebied afgezocht en niets aangetroffen. Omdat er geen wrakstukken, personen of brandstof werden aangetroffen in combinatie met dat er ook geen vermissing was doorgegeven, werd besloten om na ruim 4 uur zoeken de actie te staken.

Daglicht

Het Kustwachtvliegtuig heeft vrijdagochtend bij daglicht nogmaals over het gebied bij Ouddorp gevlogen. Er zijn geen sporen van een gezonken jacht aangetroffen en ook is er geen melding gedaan van een vermissing. Met het scenario van een valse melding wordt nu ernstig rekening gehouden.