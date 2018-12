Dode man gevonden in water Middelharnis

In het water langs de Oosthavendijk in Middelharnis is zondagochtend een man gevonden.

Toen de hulpdiensten na de melding ter plaatse kwamen, bleek de man al te zijn overleden. Dit meldt RTV Rijnond.

De politie doet onderzoek. Ze vermoedt dat er geen misdrijf in het spel is, maar dat het om een noodlottig ongeval gaat. Hoe de man te water is geraakt is nog onduidelijk.