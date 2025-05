Boete van 14 miljoen euro voor ABN AMRO

Het Openbaar Ministerie (OM) heeft aan ABN AMRO Bank N.V. (ABN AMRO) een strafbeschikking in de vorm van een geldboete van 14 miljoen euro opgelegd. Het OM verwijt ABN AMRO dat zij medeplichtig is aan het opzettelijk doen van onjuiste belastingaangiften door een andere bank, waarmee die andere bank in strijd met de wet dividendbelasting heeft verrekend.

Onterechte verrekening

Uit onderzoek van de FIOD onder leiding van het OM, blijkt dat een Nederlandse dochteronderneming van een buitenlandse bank tussen 2009 en 2013 vijf aangiften vennootschapsbelasting heeft ingediend. In die aangiften is in totaal een bedrag van 124 miljoen euro aan dividendbelasting verrekend. Volgens het OM zijn die aangiften opzettelijk onjuist ingediend. Het verrekende bedrag aan dividendbelasting houdt verband met in totaal 825 miljoen euro aan dividend dat is uitgekeerd op Nederlandse beursgenoteerde aandelen.

De aandelen werden vanuit het buitenland telkens vlak voor de dividenduitkering risicovrij in Nederland geparkeerd, bij een dochteronderneming van de buitenlandse bank. In algemene zin kan een Nederlandse vennootschap namelijk wel dividendbelasting verrekenen zolang die ‘uiteindelijk gerechtigde’ is in de zin van de wet. Maar in dit geval gingen na incassering van het dividend de aandelen samen met het dividend vrijwel direct retour naar het buitenland.

Door zo te handelen was de dochteronderneming volgens het OM wettelijk gezien geen ‘uiteindelijke gerechtigde’. Daarom had de dochteronderneming ook geen recht op verrekening van dividendbelasting in haar belastingaangiften. Door toch te verrekenen is volgens het OM 124 miljoen euro aan dividendbelasting ontdoken.

Boete voor medeplichtigheid

Met de belastingaangiften had ABN AMRO geen bemoeienis. Het was de dochteronderneming van de andere bank die de dividendbelasting verrekende. Wel maakten periodieke aandelen- en derivatentransacties met (rechtsvoorgangers van) ABN AMRO deel uit van de transactiestructuur van de buitenlandse bank. Hierdoor heeft de dochteronderneming van deze buitenlandse bank volgens het OM ten onrechte dividendbelasting verrekend. Het OM acht ABN AMRO om die reden vanaf medio 2010 tot medio 2013 medeplichtig aan het opzettelijk doen van onjuiste belastingaangiften. In het kader van een buitengerechtelijke afdoening legt het OM daarom een strafbeschikking van 14 miljoen euro aan ABN AMRO op. Bij de bepaling van de hoogte van de boete is onder andere rekening gehouden met de bruto-opbrengsten van de door (rechtsvoorgangers van) ABN AMRO aangegane transacties, de door ABN AMRO verleende medewerking aan het onderzoek en de omstandigheid dat het oudere feiten betreft.

Vervolg

Met deze strafbeschikking komt een einde aan het strafrechtelijk onderzoek voor ABN AMRO.