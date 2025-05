Vijf aanhoudingen in onderzoek malafide loodgieters met torenhoge rekeningen

Op dinsdag 20 mei heeft de politie in Eindhoven, Weert en Rotterdam vijf personen aangehouden in een onderzoek naar malafide loodgieters. Dit meldt de politie woensdag.

Torenhoge rekeningen

'Malafide loodgieters bieden snelle hulp bij spoedgevallen aan, maar rekenen torenhoge bedragen voor slecht, onnodig of zelfs niet-afgemaakt werk. Vaak staan ze bovenaan in Google door betaalde advertenties, maar dit zegt niets over hun betrouwbaarheid. Vaak schermen ze met jarenlange ervaring en met hoge waarderingen op reviewsites gegeven door zogenaamde klanten. Dit alles blijkt vaak een leugen te zijn en puur bedoeld om klanten te lokken', aldus de politie

Druk uitgeoefend

In september 2024 startte het onderzoek naar de vijf personen. Het gaat om een 35-jarige man en een 27-jarige vrouw uit Eindhoven, een 35-jarige man en een 27 jarige vrouw uit Rotterdam en een 23-jarige man uit Weert. De malafide loodgieters presenteerden zich als de redder in nood maar presenteerden daar vervolgens vaak een enorme hoge rekening voor waarbij de werkzaamheden niet of heel slecht werden uitgevoerd. Niet zelden werd er veel druk uitgeoefend om de gepeperde rekening direct te voldoen. Nadat slachtoffers hadden betaald, verdwenen de loodgieters met de noorderzon en waren ze daarna ook niet meer bereikbaar.

Auto, sieraden, contact geld en bankrekeningen in beslag genomen

Dat deze manier van oplichting zeer lucratief is, bleek wel uit de zaken die werden aangetroffen tijdens doorzoekingen in diverse panden. Onder andere twee personenauto’s uit het duurdere segment, dure sieraden en een contant geldbedrag zijn in beslag genomen. Ook werd er beslag gelegd op diverse bankrekeningen waarop een aanzienlijk geldbedrag stond. Verder werd er een cryptowallet in beslag genomen.

Afpakken crimineel verkregen vermogen

Met het afpakken van crimineel verkregen vermogen en of waardevolle zaken worden criminelen geraakt op een plek die hen pijn doet, namelijk in de portemonnee. Hierdoor hebben zij geen voordeel van hun daden en wordt duidelijk gemaakt dat misdaad niet loont. Beide vrouwen zijn inmiddels vrijgelaten maar blijven verdachten in het onderzoek. De drie mannen zitten nog vast.

Onder druk gezet of geïntimideerd?

Bel geen dienstverlener zonder een duidelijke, vooraf afgesproken prijs. Klik niet automatisch op de bovenste Google-advertentie en controleer of het bedrijf een KvK-inschrijving en echte recensies heeft. Kies bij voorkeur voor een lokale vakman of iemand die je via-via kent. Word je onder druk gezet of geïntimideerd? Betaal dan niet en bel direct de politie, want intimidatie of dreiging is strafbaar.

Neem de tijd voor onderzoek

Vraag dan om bedenktijd of zeg dat je eerst iemand belt voor overleg. Betaal nooit contant of via betaalverzoeken zonder bon of factuur. Neem de tijd om goed onderzoek te doen naar het bedrijf dat je belt. Ben je toch slachtoffer geworden? Doe altijd aangifte. Elke melding helpt om deze oplichters te stoppen.