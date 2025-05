DNA-analyse bevestigt: vrouw op landgoed Den Treek gebeten door wolf GW3237m

Voorbereiden afschotvergunning

'Op basis van deze uitkomst zet de provincie Utrecht, op advies van onafhankelijke wolvendeskundigen, de eerder aangekondigde maatregelen voort. Het gaat dan om het voorbereiden van een afschotvergunning. In de tussentijd gelden er aanvullende adviezen in de bosgebieden van de Utrechtse Heuvelrug en wordt opgeroepen om alert te zijn', aldus de provincie.

Vrouw gebeten

Wolf GW3237m heeft al eerder probleemgedrag vertoond door meerdere keren te dichtbij mensen te komen. In 2024 vroeg de provincie Utrecht daarom toestemming om de wolf af te schrikken. Dit is destijds bij de rechter gestrand. Nu is aangetoond dat deze wolf een vrouw heeft gebeten en een direct gevaar vormt voor mensen, wordt er gewerkt aan een vergunning om de wolf te doden. Dit is op advies van wolvendeskundigen en volgens de afspraken van het Interprovinciaal Wolvenplan. Daarin wordt aangegeven dat een wolf die zonder provocatie agressief reageert op mensen uit de populatie moet worden verwijderd. De Faunabeheereenheid Utrecht vraagt de vergunning aan bij de provincie.

Aanvullende adviezen

Hoewel de provincie de procedure zo snel mogelijk probeert te doorlopen, kan het traject enige tijd duren. Daarom wordt gevraagd om alert te zijn en rekening te houden met de aanvullende adviezen. Dit om de kans op nieuwe incidenten zo klein mogelijk te maken.

De aanvullende adviezen zijn:

- Ga bij voorkeur in groepsverband de bossen van de Utrechtse Heuvelrug in.

- Wees extra alert als je in de bosgebieden gaat hardlopen, paardrijden of mountainbiken. Deze activiteiten kunnen het jachtinstinct van de wolf aanwakkeren.

- Neem als organisator van een evenement passende maatregelen om confrontaties tussen wolven en bezoekers/deelnemers te voorkomen.

Deze adviezen gelden bovenop de al bestaande adviezen:

- Blijf in het bos altijd op de paden.

- Vermijd de bossen tussen zonsondergang en zonsopgang.

- Houd uw hond kort aangelijnd en wees u bewust van de aanlijnplicht.

- Laat kinderen tot 10 jaar niet alleen het bos ingaan.

- Zorg er bij voorkeur voor dat kinderen tot 10 jaar in het zicht zijn van een volwassene.

- Voorkom onverwachte situaties waarvan wolven kunnen schrikken, zoals verstoppertje.

- Wees op de hoogte wat te doen als u een wolf tegenkomt.

- Horecagelegenheden, campings en andere recreatieondernemingen kunnen bezocht blijven worden, met inachtneming van de bovenstaande adviezen.

Als u een wolf tegenkomt

Mochten bezoekers van de bosgebieden een wolf tegenkomen, dan blijven de adviezen zoals deze waren, namelijk:

- Loop langzaam achteruit.

- Houd afstand: minimaal 100 meter.

- Komt een wolf toch te dichtbij, spreek luid en maak uzelf groot. Laat weten dat u er bent!

- Houd uw hond kort aangelijnd.

- Maak een melding bij het wolvenmeldpunt van BIJ12 via bij12.nl/wolf. Uw melding draagt bij aan het inzicht over de plekken waar wolven verblijven en geeft informatie over hoe wolven zich gedragen.