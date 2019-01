Onrustige jaarwisseling in Amsterdam

De jaarwisseling in Amsterdam was volgens politie, brandweer, GGD/GHOR en gemeente Amsterdam drukker dan vorig jaar. Zo lag het aantal (voertuig-)branden en politie incidenten hoger dan een jaar geleden. Dat is het beeld op basis van de voorlopige rapportages van de politie, brandweer, GGD/GHOR over de nieuwjaarsnacht (de 32 uur van 31 december 00.01 tot 1 januari 08.00 uur). Door de grootschalige inzet van alle hulpdiensten zijn grote incidenten uitgebleven.

was druk in de stad. Op de Amsterdamse pleinen was veel publiek maar grote incidenten bleven daar uit. Op de Kop van Java vond een aftelmoment plaats. Dit is zonder noemenswaardige incidenten verlopen. Ruim 9.500 mensen waren aanwezig bij de vuurwerkshow.

De reinigingsdiensten zijn vrijwel direct na middernacht aan de slag gegaan en zijn inmiddels op volle kracht aan het werk om de stad zo snel mogelijk schoon te maken.

Politie

In totaal heeft de politie 34 aanhoudingen verricht. Vorig jaar waren dit 45 aanhoudingen. Er zijn 183 incidenten geweest, waar dit vorig jaar 168 incidenten betrof. Bij zeven incidenten hadden politiemensen te maken met geweld en er is een melding van een incident tegen een buschauffeur. Dit is vergelijkbaar met de afgelopen jaren. Vorig jaar waren er vijf incidenten met geweld tegen hulpverleners. Opvallend is het aantal van zeven incidenten waarbij sprake is van vuurwapengebruik. Er zijn ook twee incidenten geweest waarbij de politie zelf heeft geschoten.

Brandweer

Voor de brandweer was het een drukke avond. De brandweer rukte 295 keer uit in Amsterdam. Dat is aanzienlijk meer dan vorig jaar, toen er 165 incidenten waren. Het grootste deel betrof 158 containerbranden waar dit vorig jaar 67 was. Het aantal voertuigbranden is hetzelfde als vorig jaar met 25 meldingen. Er zijn geen meldingen binnengekomen van agressie tegen brandweermedewerkers.

Ambulanceritten

Het aantal ambulanceritten is met 348 vergelijkbaar met voorgaande jaren. Vorig jaar waren dit 368 ritten. Vijf vuurwerkslachtoffers zijn vervoerd naar het ziekenhuis. Bij het ambulancepersoneel heeft geen geweld tegen hulpverleners plaatsgevonden.