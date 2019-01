Gewonde bij steekpartij in Hoogezand

Na onderzoek is de jongen vermoedelijk slachtoffer van een steekpartij. De politie heeft in de omgeving twee verdachten kunnen aanhouden. Naar een derde verdachte wordt nog gezocht.

