300 liter lachgas aangetroffen bij man in woning en loods

Bij de doorzoeking van een woning in Groningen en loods in Sappemeer werden afgelopen dinsdag grote hoeveelheden patronen, cilinders en lachgas aangetroffen. 'Een 37-jarige man uit Groningen is aangehouden. Naast de aangetroffen goederen werd ook een vervoersmiddel in beslag genomen', zo meldt de politie vrijdag.

Interventieteam HIT

'Het Interventieteam HIT van de politie heeft op dinsdag 27 mei een 37-jarige man uit Groningen aangehouden. Hij wordt verdacht van grootschalige handel in lachgas. De politie kwam de man op het spoor in een onderzoek naar onder meer Meld Misdaad Anoniem meldingen', aldus de politie.

Aangetroffen goederen

Bij de doorzoekingen van een woning in Groningen en een loods in Sappemeer werden grote hoeveelheden patronen en cilinders aangetroffen. Bovendien werd er in totaal 300 liter aan lachgas aangetroffen. De goederen en een vervoersmiddel zijn in beslag genomen. Het onderzoek naar de verdachte en de goederen zal, onder leiding van de Officier van Justitie, worden voortgezet.

Risico’s

Het gebruik van lachgas brengt aanzienlijke gezondheidsrisico’s met zich mee. Deze variëren van duizeligheid, hoofdpijn en misselijkheid tot neurologische schade zoals gevoelloosheid, spierzwakte en zelfs blijvende verlammingsverschijnselen. Daarnaast kan het gebruik van lachgas in het verkeer tot verkeersongevallen leiden. Soms met zeer ernstig letsel of dodelijke afloop als gevolg.

Strafbaar

Sinds 1 januari 2023 valt lachgas onder de Opiumwet. Daarmee is het strafbaar om het middel te verhandelen, vervoeren of in het bezit te hebben, tenzij er sprake is van een erkend medisch of industrieel doel. Dit betekent dat politie en justitie actief kunnen optreden tegen zowel gebruikers als handelaren van het middel. Bij constatering van strafbare feiten kunnen goederen in beslag worden genomen en kan het tot strafrechtelijke vervolging leiden.