Slechte weersomstandigheden voor wintersportverkeer. ANWB: beter nachtje langer blijven

De eerste files worden in Oostenrijk gemeld op de A12 bij Kufstein en in Duitsland op de A8 naar München en de A99, de ringweg van München. In de rest van Zuid-Duitsland staan vooral files richting het oosten en zuiden, zoals op de A3 en A7, onder meer als gevolg van ongelukken door sneeuwval.

Het is nog niet gedaan met de sneeuwval in het zuiden van Duitsland, in Oostenrijk en in Zwitserland. Vooral in Noord-Tirol, het Salzburgerland, Ober- en Niederösterreich en Steiermarken valt veel sneeuw. Ook de harde wind werkt niet mee, waardoor sneeuwduinen kunnen ontstaan. De ANWB adviseert om via Twitter (@ANWBEropa) de actuele Europese verkeersinformatie te volgen.

Overbelaste wegen

Door deze slechte weersomstandigheden, verwacht de Oostenrijkse zusterclub van de ANWB, de ÖAMTC, vandaag overbelaste wegen vanuit de skigebieden tussen Oostenrijk en zuid-Duitsland. Salzburg wordt een van de belangrijkste knelpunten, daar worden dit weekend nog eens 20.000 bezoekers verwacht bij de skispringwedstrijd op zondag in Bischofshofen (omgeving A10 Tauernautobaan).

Nachtje langer blijven

ANWB-woordvoerder Dennis Mooij adviseert wintersporters die vandaag vanuit Oostenrijk naar huis willen, maar nog niet zijn vertrokken, een nachtje langer te blijven. Dit zegt Mooij in het NOS Radio 1 Journaal. Sinds gisteren sneeuwt het met tussenpozen hevig in Oostenrijk en Zuid-Duitsland. Op sommige plaatsen wordt dit weekend tot wel een meter sneeuw verwacht.