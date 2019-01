Waar moet je op letten bij het leggen van laminaat?

Een laminaat vloer kan zeker een meerwaarde betekenen voor de woning, zowel op het vlak van stijl als duurzaamheid en comfort. Als je een laminaat vloer wil laten leggen, dan is het een goed idee om te vertrouwen op de service van een professional. Deze beschikt niet alleen over de kennis, inzichten en materialen die nodig zijn om de vloer goed te leggen, je kan ook altijd vertrouwen op gedegen advies.

Er zijn heel wat zaken waar je op moet letten als je een laminaat vloer wil gaan leggen. Het volgende overzicht geeft enkele van de belangrijkste factoren weer, zodat je het beste uit je nieuwe vloer kan halen!

Belangrijk bij het leggen van laminaat in je woning

Laminaat is een van de populairste materialen voor het leggen van vloeren in particuliere woning en dat heeft zijn redenen: het is erg duurzaam, gemakkelijk te bewerken en daarbij oogt het ook erg gezellig en warm. Als je een dergelijke vloer wil laten leggen, dan houd je best rekening met de volgende factoren:

- Kies voor de juiste kleur laminaat

De kleur van de vloer is een van de belangrijkste factoren voor het creëren van een gezellige ruimte. Afhankelijk van de kleuren die in de kamer aanwezig zijn, zal je voor een andere kleur laminaat moeten kiezen. Het grote voordeel? Laminaat is in ontelbaar veel kleuren verkrijgbaar, waardoor je dus altijd de beste oplossing vindt.

- Kies voor het juiste patroon op je laminaat

Laminaat vloeren komen niet alleen in verscheidene kleuren, ze zijn ook verkrijgbaar met verschillende soorten afwerking. Van natuurlijke houtpatronen voor een landelijke look tot strakke vloeren die perfect passen in een moderne ruimte, de mogelijkheden zijn zo goed als oneindig. Het juiste patroon en de juiste afwerking kiezen is erg belangrijk als je de juiste sfeer wil oproepen in je woning, wat je wensen op het vlak van stijl ook mogen zijn.

- Kies voor een laminaat vloer van kwaliteit

Ten slotte is het ook de moeite waard om te gaan voor laminaat van kwaliteit. Hoewel de initiële aankoopprijs misschien wat kan afschrikken, zal je toch veel geld besparen als je ervoor kiest. Een laminaatvloer die iets duurder is, is meestal ook van veel betere kwaliteit waardoor je er dus langer iets aan hebt. En op de lange termijn vertaalt zich dat dan weer in heel wat geld dat je bespaart. Verscheidene speciaalzaken, zoals Parketdirect, bieden laminaatvloeren van uitstekende kwaliteit!