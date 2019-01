Lid arrestatieteam politie vermomd als pakketbezorger pakt overvaller

Een lid van het arrestatieteam (AT) van de politie, vermomd als pakketbezorger, heeft donderdagmiddag in Amsterdam Zuidoost rond 15.10 uur op het Nieuwersluishof, twee jongens aangehouden nadat hij werd beroofd. Dit meldt de politie vrijdag.

Vermomd

De AT-er had de rol van de originele pakketbezorger overgenomen. De verdachten zijn 16 en 18 jaar oud en zijn al goede bekenden van politie en justitie. Zij worden vrijdag voorgeleid voor een rechter-commissaris.

Meerdere recente overvaller op postbestellers

Sinds november 2018 zijn er meerdere overvallen geweest op pakketbezorgers die gsm-toestellen kwamen bezorgen. Hierbij werd enkele keren bedreigingen geuit en gedreigd met een mes of vuurwapen. Uit rechercheonderzoek bleek dat de bestelopdrachten steeds fake waren. De overvallers plaatsen dus een opdracht bij een ander adres dan dat van zichzelf.

Actie

Rechercheurs van district Oost stelden onder supervisie van een officier van justitie van het parket Amsterdam een nader onderzoek in. Besloten werd om een actie te doen samen met een observatieteam en leden van het AT (arrestatieteam).

Overvaller meteen gepakt

Gisteren werd op het Nieuwersluishof een bestelbusje van een reguliere pakketbezorgdienst bestuurd door een lid van het AT. Deze AT-er liep met een pakketje naar het portiek van de flat en werd daar aangesproken door een jongen en die vroeg hoeveel hij nog moest betalen. Toen hem dat werd verteld griste hij het pakket uit de handen van de “pakketbezorger” en probeerde weg te vluchten. De jongen werd direct aangehouden.

Tweede aanhouding handlanger

In de flat werd een tweede jongen aangehouden. Het was namelijk tijdens de observatie duidelijk geworden dat beide jongens bij elkaar hoorden c.q. contact met elkaar hadden. Bij doorzoekingen in twee woningen zijn meerdere gsm-toestellen aangetroffen en een doos met pistoolmunitie. Het rechercheteam gaat uitzoeken of de aangehouden verdachten in verband gebracht kunnen worden met de eerdere overvallen.