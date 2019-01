Automobilist (69) overleden bij ernstige aanrijding Beverwijk

Maandag is een 69-jarige automobilist uit Heemskerk in Beverwijk bij een ernstige aanrijding op de rotonde van de Zeestraat met de Binnenrandweg overleden. Dit meldt de politie maandagmiddag.

Rotonde

Het slachtoffer reed over de Binnenrandweg en een 49-jarige automobilist uit Westzaan naderde de rotonde over de Zeestraat, uit de richting van Wijk aan Zee. De twee kwamen met elkaar in botsing.

Ziekenhuis

De 49-jarige automobilist is overgebracht naar het ziekenhuis en daar voor verdere behandeling opgenomen. Hij is in het ziekenhuis aangehouden en in verzekering gesteld. Door Verkeersongevallenanalyse (VOA) van de politie is een (technisch) onderzoek ingesteld.