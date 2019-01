'Speciale politierechtbank niet per se nodig'

Elke rechtbank in Nederland kan zaken die gaan over het gebruik van geweld door politieagenten op dit moment al goed behandelen. Het is daarom niet nodig om dit soort zaken te concentreren bij een rechtbank. Dit zegt Kees Sterk, lid van de Raad voor de rechtspraak, vandaag tijdens een rondetafelgesprekYou are leaving Rechtspraak.nl in de Tweede Kamer.

Spreiding

De Raad is niet mordicus tegen het plan van de minister om rechtszaken over het gebruik van geweld door politieagenten te concentreren op één plek, maar wil er wel op wijzen dat spreiding van rechtszaken ook een doel dient: het uitgangspunt bij rechtspreken is dat alle rechtbanken alle zaken behandelen. De spreiding van rechtbanken over het land zorgt voor een goede bereikbaarheid en waarborgt daarmee de toegankelijkheid van rechtspraak. Dat is niet alleen belangrijk voor de betrokken agenten, maar ook voor mogelijke slachtoffers en nabestaanden.

Klein aantal

Ook geeft Kees Sterk aan dat het om een erg klein aantal zaken per jaar gaat, die over het algemeen niet dusdanig complex zijn dat daarvoor bijzondere rechterlijke expertise nodig is. Ook krijgen rechters in andere zaken dan tegen politieagenten vraagstukken voor over de uitoefening van politiegeweld. Het is belangrijk dat rechters deze zaken vanuit de verschillende invalshoeken kunnen bekijken en beoordelen.

In gesprek

Rechters lopen regelmatig een dag met politieagenten mee om te ervaren onder welke omstandigheden zij hun werk moeten doen. Ook wordt tijdens de opleiding van rechters aandacht besteed aan de bijzondere rol van politieagenten. Toch roepen rechtelijke uitspraken over geweld door, maar ook tegen, politiemensen soms vragen op. Daarom ging rechter Jan Moors onlangs in gesprek met Ruud Verkuijlen (Politie Nederland, programmamanager geweld tegen politieambtenaren).