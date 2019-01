Verdachte schietpartij basisschool in Almere wil geen psychiatrisch onderzoek

Volgens Omroep Flevoland is de man al eerder onderzocht, maar de rechtbank is van menig dat de verdachte opnieuw onderzocht moet worden. De verdachte uit Almere blijft ontkennen dat hij de schutter was en op de bewuste dag niet eens in de buurt was van de basisschool.

Vorig jaar zomer vond de schietpartij rond 15.00 uur plaats. De verdachte stapte uit een auto en schoot op een man die tussen andere personen stond die op hun kinderen stonden te wachten.