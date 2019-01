'Beer' houdt 13-jarige verdachte met nepgeld aan

Met nepgeld betalen en vervolgens door de beer die je eten bezorgt worden aangehouden. De 13-jarige jongen die zondagavond in Rotterdam-Zuid in de boeien werd geslagen, is niet aan zijn maaltijd toegekomen. De bezorgende beer bleek namelijk net zo nep als het geld dat de verdachte wilde uitgeven: het was een beer van een agent.

Politie ingeseind

Agenten van basisteam Charlois waren al aanwezig bij de maaltijdbezorger aan de Pleinweg in Rotterdam-Zuid, omdat er die avond met vals geld was betaald door een klant. Op dat moment werd een bestelling gedaan onder een andere naam, maar voor hetzelfde adres als waar met het valse geld was betaald. De alerte filiaalmanager attenteerde de aanwezige agenten op de nieuwe bestelling, die direct in actie kwamen.

Handboeien

Een van de agenten trok een bedrijfsjas aan, zette de bekende helm met beren-oren op en reed naar het adres. Daar werd hij aangesproken door de 13-jarige jongen, die hem geld overhandigde. Dat deze bezorgbeer een politiebroek aan had en bewapend op de scooter zat, ontging de verdachte. Dat hij ook handboeien bij zich had, had de jongen binnen enkele seconden in de gaten: hij werd ter plekke aangehouden. Bij hem werden twee valse briefjes van 50 aangetroffen.