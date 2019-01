Explosie vernielt raam in Purmerend

In de nacht van woensdag op donderdag kreeg de politie rond 04.00 uur een melding van een harde knal in een woning. Toen de politie ter plaatse was, bleek het voorraam van de woning vernield. De politie denkt mogelijk aan een explosie dat de oorzaak is van vuurwerk. Niemand is gewond geraakt. Er wordt een buurtonderzoek ingesteld.