Beginnende bestuurder racet met 210 km/u over N261 en seint naar agenten dat ze opzij moeten gaan

In de nacht vna zaterdag op zondag reden agenten van Team Verkeer Zeeland-West-Brabant op de N261 bij Tilburg, toen een automobilist achter hen druk met zijn verlichting knipperde.

De boodschap was duidelijk. De agenten moesten aan de kant gaan, want de bestuurder van de auto had haast. Dit schrijft het Brabants Dagblad zondag.

De wagen van de politie, vermoedelijk een onherkenbaar voertuig, ging aan de kant en startte een snelheidscontrole voor de bestuurder. Tijdens de snelheidscontrole haalde de bestuurder een gemiddeld snelheid van 210 km/u. De agente zetten de beginnende bestuurder, zo bleek, aan de kant die vervolgens onmiddellijk zijn rijbewijs mocht inleveren.