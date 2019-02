Autodief (18) komt niet terug na proefrit

Nadat een 18-jarige jongen met een valse identiteit een garagebedrijf in Tilburg oplichtte, liep hij vrijdagavond 15 februari in Boxtel tegen de lamp. Hij probeerde daar dezelfde truc uit te halen bij een ander garagebedrijf.

De jongeman wist op 12 februari een garagehouder in Tilburg om de tuin te leiden. Hij meldde zich daar voor een proefrit met een auto, maar gaf een vals identiteitsbewijs af. De man keerde niet meer terug van zijn proefrit en de eigenaar deed uiteindelijk aangifte bij de politie. De gestolen auto werd op 14 februari terug gevonden in een weiland in Boxtel.

Nog een proefrit

Vrijdagavond 15 februari kreeg de politie een melding van een garagebedrijf in Boxtel: een jongeman wilde daar een proefrit maken, maar de eigenaar vertrouwde zijn verhaal en identiteitsbewijs niet. Toen de jongen de politie zag, ging hij er direct vandoor. Te voet was hij duidelijk minder snel dan in een gestolen voertuig, want de collega’s konden hem al snel inrekenen. Hij werd aangehouden voor diefstal en identiteitsfraude. Inmiddels is uit verder onderzoek gebleken dat hij ook verdacht wordt van oplichting. Hij zou via Marktplaats een telefoon hebben afgenomen van een verkoper in Esch. De telefoon werd nooit betaald. De verdachte is in verzekering gesteld voor verder onderzoek.

Andere slachtoffers?

De politie sluit niet uit dat er nog andere mensen slachtoffer zijn geworden van de ‘truc’ van deze oplichter. Herkent u het verhaal? Neem dan contact met op met de politie in Boxtel via 0900-8844.