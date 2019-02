VVD en PvdA: extra artsen nodig bij UWV om achterstanden weg te werken

Een van hun voorstellen is de tijdelijke inzet van extra verzekeringsartsen van buiten de dienst om achterstanden zo weg te werken. Het ministerie van Sociale Zaken zou daarnaast moeten zorgen voor meer opleidngsplekken voor keuringsartsen en moeten voorkomen dat deze artsen het UWV na korte tijd al weer verlaten, aldus beide partijen.

Daarnaast moet er een speciaal team komen om uitkeringsfraude op sporen. Op die manier willen PvdA en VVD zoveel mogelijk onterecht uitbetaalde uitkeringen terughalen. Het moet ook minder makkelijk worden om te frauderen. De partijen koment met dit plan naar aanleiding van een fraudezaak in 2018. Toen voregen Polen die nog maar een paar maanden in Nederland werkten een uitkering aan. Daar hadde ze helemaal geen recht op, omdat er nog genoeg werk voor hen is. Dit meldt onder meer RTL Nieuws woensdag.