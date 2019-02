OM eist zes jaar cel voor overval op woning

Een inside-job. Dat moet de overval op een Haagse woning op zondagavond 17 december 2017 wel geweest zijn. Want binnen enkele minuten hadden de drie woningovervallers de kluis in de staande klok (met daarin twintigduizend euro) gevonden en waren ze weer verdwenen. Woensdag hoorde elk van de drie mannen zes jaar cel tegen zich eisen

Die avond wordt er aangebeld bij het slachtoffer. Als hij opendoet, wordt hij meteen overlopen door drie mannen die hem zijn trui over het hoofd trekken, tegen de grond werken en aan handen en voeten vastbinden. In een razend tempo doorzoeken de overvallers zijn woning.

De buit bestaat uit de kettingen die de bewoner van de hals worden gerukt, zijn horloge en de kluis die in een staande klok is vastgelijmd. Daarin bevinden zich gouden munten, sieraden en twintigduizend euro aan contanten, afkomstig uit de erfenis van zijn onlangs overleden ouders. In no-time staan de overvallers weer buiten. Andere waardevolle spullen als zilver en echte Anton Pieck-schilderijen laten de overvallers ongemoeid.

Pleegbroer

Door de gerichte actie ontstaat meteen het vermoeden dat het om een inside-job gaat. Weinig mensen weten van de kluis en haar waardevolle inhoud. Een van die mensen is de pleegbroer van de bewoner.

Via hem komen drie Roemenen als verdachten in beeld, twee broers van 24 en 26 jaar en hun 34-jarige neef. De pleegbroer van het slachtoffer heeft een relatie met de 26-jarige broer. En op het touw waarmee de bewoner is vastgebonden, wordt het DNA van de 24-jarige Roemeen aangetroffen.

Pepperspray

Na een aanvankelijk ontkenningen heeft het gezelschap vandaag op zitting plotseling bekend. Maar niet zonder naar elkaar te wijzen als de partij die het geweld (bestaande uit vuistslagen) heeft toegepast. En ze wijzen ook naar het slachtoffer. Die zou hen na het aanbellen met pepperspray hebben bewerkt. Uit een soort van zelfverdediging zouden ze de bewoner overmeesterd hebben.

Onzin, vond de officier van justitie. Want de politie heeft in de woning geen pepperspray aangetroffen of geroken. Volgens de officier van justitie is er voldoende bewijs tegen de drie mannen ‘die op geen enkele manier verantwoording hebben genomen voor hun daden’.

Bruut

“Hoe erg moet het zijn voor het slachtoffer? Niet alleen om te moeten leven met de ervaring van deze brute beroving, maar ook te weten dat degenen die hiervoor verantwoordelijk zijn in feite zo dicht bij hem staan’.

Zij eiste tegen alle drie de mannen zes jaar cel. De uitspraak is over twee weken.