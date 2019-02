Politie ziet aantal incidenten verwarde personen verder stijgen

Het aantal incidenten met verwarde personen is in 2018 met acht procent gestegen van 83.602 naar 90.605. Dit meldt de politie donderdag.

Stijging

Uit de cijfers van alle politie-eenheden blijkt dat in alle eenheden - op Noord-Holland na - het aantal incidenten waarbij een persoon met verward gedrag betrokken was steeg. Of het aantal personen met verward gedrag ook gestegen is, kan hiermee niet gezegd worden. De eenheden Rotterdam (+18%), Oost-Brabant (+17%), Noord-Nederland (+15%) en Limburg (+12%) laten de grootste stijgingen van incidenten zien.

Zorgelijke trend

Als burgers hulp nodig hebben omdat zij mensen met gedrag zien dat zij niet begrijpen, bellen zij in toenemende mate de politie omdat er geen alternatief lijkt te zijn. Terwijl dit soort meldingen vaak niet gaan over gedrag dat overlast gevend, crimineel of gevaarlijk is. Het gaat om kwetsbare mensen, die de grip op hun leven dreigen te verliezen en die gewoon goede, passende hulp nodig hebben. Bezorgde burgers zouden een laagdrempelig, goed bekend, 24/7 meldpunt moeten kunnen bellen om deze hulp te krijgen. Politie inzet is daarvoor niet het juiste antwoord. De politie juicht dan ook toe dat de staatssecretaris van VWS, een landelijk telefoonnummer heeft toegezegd en dat gemeenten inzetten op het realiseren van lokale meldpunten.

Politie en zorg in de wijk

Om te zorgen dat er eerder hulp en steun komt voor kwetsbare mensen, pleitte de politie, met het Schakelteam eerder al voor meer hulpverleners in de wijken. Het vervoeren, opvangen en helpen van personen met verward gedrag is eigenlijk geen politiewerk. Agenten komen er vaak bij als het al te laat is. Deze mensen zouden in een eerder stadium geholpen moeten worden.

Bereikbaar en beschikbaar

Net zoals de politie zouden ook professionals uit de zorg en ondersteuning 24/7 bereikbaar en beschikbaar moeten zijn in wijken en buurten. Samen met wijkagenten kunnen zij zorgwekkende signalen vroeg oppikken en kwetsbare mensen eerder voorzien van passend vervoer, goede zorg en ondersteuning. Bij de politie zijn ze vaak niet op de goede plek. Want veel mensen met verward gedrag die met de politie in aanraking komen zijn niet of nauwelijks overlast gevend, crimineel of gevaarlijk. Het gaat vaak om kwetsbare mensen die hulp nodig hebben. Passend vervoer, goede zorg en ondersteuning kan veel leed voor de persoon zelf en de omgeving voorkomen.

Veel gedaan, nog veel te doen

De politie heeft ook in 2018 veel verbetering gezien. Er zijn goede stappen gezet om ervoor te zorgen dat personen met verward gedrag die niet worden verdacht van een strafbaar feit, in een passende omgeving worden opgevangen. Stevige stappen voorwaarts blijven nodig om te komen tot de bedoelde goedwerkende aanpak, zoals ook beoogd door het Schakelteam “Personen met verward gedrag”. Nog niet elke gemeente heeft een goedwerkende multidisciplinaire aanpak, de politie wil dat het voornemen om dat alsnog te realiseren met kracht wordt uitgevoerd.

De politie is er als dat nodig is

Portefeuillehouder Anja Schouten:'We moeten dit probleem echt met elkaar oplossen. Er is gezamenlijke inzet van alle partners op lokaal, regionaal en landelijk niveau noodzakelijk om dit soort incidenten, waar vaak heel verdrietige en kwetsbare verhalen achter schuil gaan, terug te brengen. Partners en de samenleving kunnen 24/7 op de politie blijven rekenen als sprake is van strafbare feiten, openbare orde problematiek, gevaar of dreiging. Vaak zijn zorgpartners in staat om de situatie te normaliseren. In geval van agressie, kan de politie zo nodig mee ter bescherming van hulpverleners.'