Man (37) krijgt 20 jaar cel voor 'riviermoord' Suriname

De rechtbank in Midden-Nederland heeft donderdag een 37-jarige man uit Amsterdam veroordeeld tot een gevangenisstraf van 20 jaar voor de moord op zijn toenmalige vriendin in Suriname. 'Ook is hij veroordeeld voor poging tot oplichting van een verzekeringsmaatschappij, oplichting van een hypotheekverstrekker en valsheid in geschrifte', zo meldt de rechtbank donderdag.

Afgelegen plek

De man was in juni 2015 op vakantie in Suriname met zijn 29-jarige vriendin uit Almere. In de avond van 25 juni zijn zij samen naar een afgelegen plek langs de Surinamerivier gegaan. Nog diezelfde nacht heeft de man de politie gemeld dat zijn vriendin in de rivier was gevallen. Volgens de man was zij onder invloed van drank langs de rand van de rivier op een muurtje gaan liggen en in het water gevallen toen hij verderop stond te plassen. Haar lichaam is drie dagen later gevonden bij een houtzagerij langs de rivier. De politie in Suriname heeft het onderzoek destijds gesloten, maar nadat de familie van het slachtoffer de Nederlandse politie had ingeschakeld is er alsnog een grootschalig onderzoek opgestart.

Planmatig en berekend te werk gegaan

Uit dat onderzoek blijkt onder andere dat kort voor de reis naar Suriname een levens- en uitvaartverzekering is afgesloten op naam van het slachtoffer. Die polis is vervolgens gewijzigd, zodat de verdachte de begunstigde werd. De rechtbank stelt vast dat de man voor de vakantie weet had van het naderende overlijden van zijn toenmalige vriendin. Hij is planmatig en berekend te werk gegaan om zijn voorgenomen plan, om zijn vriendin om het leven te brengen, ten uitvoer te brengen.

In de stroming

Bij de Surinamerivier heeft hij ervoor gezorgd dat zij in de stroming terecht is gekomen waardoor zij is overleden. Tijdens de gerechtelijke procedure heeft hij aantoonbaar gelogen, zo heeft hij in Suriname tegen de politie gezegd dat hij niet kan zwemmen en heeft hij verklaard nooit eerder op de bewuste plek te zijn geweest. Daarnaast heeft hij documenten vervalst om zijn onschuld te bewijzen en stroken zijn verklaringen niet met informatie uit het dossier. Op de dag dat het lichaam van de vrouw is aangespoeld heeft de man Suriname verlaten.

Onherstelbaar leed

De verdachte heeft op koelbloedige wijze zijn toenmalige vriendin vermoord en daarna geprobeerd om het geld van de levensverzekering op te strijken. Zijn uitgevoerde plan en zijn egoïstische en opportunistische opstelling staan in schril contrast met de toekomstplannen die het slachtoffer samen met de verdachte voor zich zag. De moord heeft de nabestaanden van het slachtoffer onherstelbaar leed en verdriet toegebracht. Dat de verdachte ook slachtoffer van de dood van zijn vriendin zou zijn vindt de rechtbank niet overtuigend. Niets wijst erop dat hij daadwerkelijk gerouwd heeft om haar dood en eenmaal weer in Nederland duurde het niet lang voordat hij opnieuw een relatie had. De rechtbank is het met de officier van justitie eens dat een lange, onvoorwaardelijke, gevangenisstraf op zijn plaats is.