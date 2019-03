Dakpannen van woning in Schiedam losgewaaid

Maandagmiddag zijn van een woning aan de Kortlandstraat in Schiedam dakpannen losgewaaid door de harde wind.

Hoogwerker

De brandweer kwam ter plaatse om de boel weer vast te leggen voordat de dakpannen op straat zouden vallen. Met behulp van de hoogwerker was het klusje zo geklaard. Voordat iemand een dakpan op zijn hoofd kreeg was de situatie weer veilig. De straat was korte tijd afgesloten tijdens de inzet van de brandweer.