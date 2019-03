Twee aanhoudiingen na steekpartij in Hengelo

In Hengelo is in de nacht van zaterdag op zondag een man gewond geraakt bij een steekpartij.

Het incident vond omstreeks 04.45 uur om nog onbekende reden plaats aan de Deldenerweg. Het slachtoffer is met onbekend letsel naar een ziekenhuis gebracht.

De politie heeft een man en een vrouw aangehouden omdat zij verdacht worden van betrokkenheid bij de steekpartij. Met een speurhond is gezocht naar het steekwapen. Het is nog niet duidelijk of deze gevonden is.