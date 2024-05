Stakingsverbod voor busvervoer regio Twente

De aangekondigde staking van maandag 6 mei in het busvervoer in de regio Twente mag niet doorgaan. Dat heeft de rechtbank Midden-Nederland beslist in een kort geding dat vervoerder Arriva had aangespannen tegen vakbond FNV.

Staking

Arriva vroeg de kantonrechter om de aangekondigde staking, die zou plaatsvinden op 6 mei en 24 uur zou duren, te verbieden. De vervoerder moet op grond van de toepasselijke CAO de dienstroosters van de chauffeurs inrichten volgens bepaalde normen, maar kondigde aan dit vanaf 6 mei nog niet te kunnen uitvoeren en moet daarom een zogenoemd (tijdelijk) noodpakket hanteren. Arriva had dit voorgelegd aan haar ondernemingsraad en die stemde in met dit noodpakket. De FNV was niet tevreden met dat noodpakket, omdat het volgens hen niet voldoet aan de normen en dit de belangen van de buschauffeurs op het gebied van werkdruk te erg schaadt. Zo zou er volgens de vakbond nog steeds sprake zijn van te strakke dienstroosters en wilden zij gezondere werktijden voor de chauffeurs. Daarom kondigde de FNV een staking aan.

Kop-staartvonnis

Omdat de staking meteen na het weekend in zou gaan, waren beide partijen gebaat bij een snelle beslissing. Daarom is er vonnis gewezen door middel van een kop-staartvonnis, waarin alleen de beslissing staat. In dit vonnis heeft de rechtbank beslist dat de eisen van Arriva worden toegewezen. Dat betekent dat de aangekondigde staking van 6 mei niet door mag gaan. Volgende week ontvangen de partijen een uitgewerkt versie van het vonnis met daarin de motivering van de beslissing.