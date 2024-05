Waardevolle in Oosterhout gestolen lading uit vrachtwagen snel terug gevonden

Door speurwerk van politiespecialisten is een waardevolle in Oosterhout gestolen vrachtwagenlading binnen enkele dagen teruggevonden in een bedrijfspand in Berkel en Rodenrijs. Het onderzoek naar de betrokken ladingdieven wordt voortgezet.

In de nacht van zaterdag 18 op zondag 19 mei jl. werd vanaf een terrein van een transportbedrijf in Oosterhout een trailer gestolen met een zeer waardevolle lading. Het ging onder meer om pallets met warmtepompen en duizenden kilo’s aan koper en kabelhaspels. De waarde van de gestolen goederen werd geschat op circa 500.000 euro.

Onderzoek

De politie van het team Dongemond nam een uitgebreide aangifte op en stelde direct een onderzoek in. Daarbij werden diverse camerabeelden bekeken. De recherche riep de hulp in van agenten van de dienst Infrastructuur van de Landelijke Expertise en Operaties (LX). Zij kwamen op het spoor van de door de dieven gebruikte trekker waarna ook een bedrijfspand in Berkel en Rodenrijs in beeld kwam. Daar werden 86 pallets met de in Oosterhout gestolen goederen aangetroffen. Het onderzoek naar de betrokken ladingdieven wordt voortgezet.