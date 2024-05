Honderd verwaarloosde katten gevonden

In een aanhanger in het Groningse Bierum zijn dinsdag 108 levende katten gevonden. De dieren werden door de politie aangetroffen in een aanhanger van 4 bij 2 meter. De Landelijke Inspectie Dierenwelzijn (LID) is hierna ingeschakeld.

Woordvoerder Jelko de Ruijter van de LID laat desgevraagd aan Blik op Nieuws weten naar aanleiding van een artikel door RTV Noord, dat de leeftijd van de dieren verschild van enkele dagen tot 18 jaar oud. Sommige dieren zijn besmet met de kattenziekte FIP. Deze is zeer besmettelijk en wanneer niet tijdig behandeld zelfs dodelijk.

Volgens De Ruijter moeten de dieren veel stress hebben ervaren tijdens hun reis. Zij zaten in kooien en liepen los en hadden geen enkele bewegingsruimte. De katten zijn in bewaring genomen door de Rijksdienst Ondernemend Nederland, die onder de vlag van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit valt. Zij zijn opgevangen op geheime locaties zodat de eigenaresse van de katten ze niet kan vinden. Alle gemaakte kosten van transport tot behandeling, zullen op de vrouw worden verhaald.

Hoe de vrouw aan zoveel katten komt is voor de LID nog een raadsel. De Ruijter laat weten dat de LID al twee keer eerder bij de vrouw is geweest naar aanleiding van meldingen. Toen werden er maar 10 tot 15 katten aangetroffen die voldoende verzorgd werden. Vermoedelijk door het niet laten castreren en steriliseren van de dieren is de groep enorm gegroeid. Aan de uiterlijke kenmerken van de poezen lijkt het er op dat het allemaal familie van elkaar is.

De vrouw krijgt twee weken de tijd om de dieren terug te eisen. Zij moet dan aantonen dat zij goed verzorgd zullen worden. Volgens De Ruijter is de kan hierop heel klein. Waarom de vrouw met de kar naar Bierum is gereisd is niet bekend. De vrouw komt niet uit deze plaats en is al liftend naar het noorden gekomen.