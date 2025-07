KNMI waarschuwt voor plaatselijke onweersbuien en wateroverlast

In het hele land land komen er maandag in de middag en avond onweersbuien voor. Dit meldt het KNMI maandag.

Hagel, windstoten en veel regen in korte tijd

'Plaatselijk kunnen ze gepaard gaan met hagel, windstoten en veel regen in korte tijd. Verkeer en buitenactiviteiten kunnen op een enkele plaats hinder ondervinden van wateroverlast of afbrekende kleine takken', aldus het KNMI. Vanavond doven de buien langzaam uit, het eerst in het zuidwesten, het laatst in het oosten.

Tot 30 mm regen in een uur

Bij een enkele bui kan er in een uur tot 30 mm regen vallen. De hagelstenen hebben een grootte van minder dan 2 cm. De windstoten zijn 50-60 km/u. Bij dit weertype zijn er grote regionale verschillen. Op veel plekken zal de impact gering zijn.