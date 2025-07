Stenen en brokken beton op snelwegen A50 en A1, politie zoekt getuigen en beelden

Materiële schade

Op dit moment zoekt de politie uit om hoeveel incidenten het precies gaat. In juli zijn in ieder geval vier nachten bekend waarbij mensen op de snelweg reden en tegen of over voorwerpen op de snelweg zijn gereden. Daarbij is niemand gewond geraakt. Wel is er materiële schade ontstaan aan meerdere voertuigen.

Verschillende nachten, verschillende locaties

Het gaat om zondag 6 op 7 juli (A50 bij Klarenbeek), dinsdag 15 op woensdag 16 juli (A50 bij Klarenbeek), vrijdag 18 op zaterdag 19 juli (A50 bij Beekbergen) en maandag 21 op dinsdag 22 juli (A1 bij Ugchelen). Afgelopen nacht ging het om brokken van beton. Een andere melding ging over een groot stuk steen of andere brokstukken.

Dashcambeelden

De politie vraagt bestuurders die deze nachten daar reden en mogelijk iets gezien hebben om zich te melden. 'Ook mensen die er (dashcam)beelden gemaakt hebben, vragen we om zich bij ons te melden. Andere informatie of tips zijn ook welkom. Dat hoeft dan niet alleen over deze vier nachten te gaan. Meld het via het tipformulier hieronder of anders anoniem via Meld Misdaad Anoniem. Uw gegevens worden dan niet bekend bij de politie', aldus de politie.

Meerdere incidenten in onderzoek

De politie onderzoekt meerdere incidenten. Het is meer dan opvallend dat dit in korte tijd op vergelijkbare plaatsen gebeurt. Toch wil de politie niet direct uitgaan van een verband tussen alle incidenten. De politie houdt met meerdere scenario’s rekening. Er is meer onderzoek nodig om conclusies te kunnen trekken. Het is ook nog niet te zeggen of in alle gevallen de voorwerpen met opzet op de weg zijn terechtgekomen.

Bel 112

Naast dat we hulp vragen van het publiek, doet de politie natuurlijk ook zelf onderzoek. Zo zijn we bezig met buurtonderzoeken en wordt er in de nacht extra aandacht aan de locaties besteed. Ook achter de schermen heeft de politie onderzoek uitgezet. Hierover kunnen wij geen details delen. Ook de weginspecteurs van Rijkswaterstaat zijn extra alert op verdachte situaties. Ziet u een verdachte situatie? Bel dan meteen 112.