Geur van rotte vis leidt naar vondst van 200 kilo cocaïne

Rotterdam

Wat in augustus 2024 begon met een melding van stankoverlast, leidde naar rottende vis gevuld met cocaïne in een pand aan de Dulderstraat in Rotterdam. 'In totaal werd bijna 200 kilo cocaïne in beslag genomen. Het daaropvolgende onderzoek leidde naar vier verdachten uit Schiedam, Purmerend, Diemen en Amsterdam in de leeftijd van 31 tot 61 jaar. Hun rol wordt onderzocht', zo meldt de politie dinsdag.