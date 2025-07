Inval in loods nadat politiehelikopter signaal verliest boven bedrijventerrein Waalwijk

Signaal op radar weg

De helikopter vloog die ochtend over een bedrijventerrein in Waalwijk. De piloot merkte dat het signaal op zijn radar weg was. In samenwerking met de Rijksinspectie Digitale Infrastructuur kon worden onderzocht waar de jammer vermoedelijk stond. Later die middag gingen agenten naar de desbetreffende loods, waar ze dachten dat de jammer zich bevond. Bij binnenkomst vonden de agenten inderdaad twee jammers.

Gestolen auto's in loods

Ook ontdekten ze verschillende auto's die waarschijnlijk gestolen waren. Eén van de auto's was kort daarvoor gestolen, waaruit inmiddels belangrijke onderdelen waren gehaald, zoals de motor en elektronica. Dit gebeurt vaak om de onderdelen door te verkopen. De politie nam in totaal negen voertuigen in beslag voor verder onderzoek. Er was niemand in de loods, dus er zijn nog geen arrestaties gedaan. De gemeente sloot het pand voor vier weken na het politieonderzoek.