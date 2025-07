Onderzoek naar explosie bij woning aan Koperzand in Delfzijl

De politie doet onderzoek naar een explosie bij een woning aan de Koperzand in Delfzijl. In de nacht van maandag 7 juli of dinsdag 8 juli was er een knal te horen aan de voorzijde van het huis. Er raakte niemand gewond. Wel is er schade.

De explosie vond plaats rond 02:00 uur in de nacht. Door de explosie is er schade ontstaan aan de deur, ramen en muren van de woning. De politie doet onderzoek naar de toedracht van de explosie, die mogelijk is ontstaan door zwaar vuurwerk. Zo vindt er sporenonderzoek plaats en wordt er een buurtonderzoek verricht.

Daarnaast is de politie op zoek naar getuigen en omwonenden die mogelijk iets verdachts hebben gezien of gehoord rondom de explosie. Ook zijn ze op zoek naar camerabeelden van bijvoorbeeld een deurbelcamera of dashcam waar mogelijk iets verdachts op te zien is.