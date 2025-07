Aantal varkens voor het eerst sinds 1979 onder de 10 miljoen

Het aantal varkens is in 2025 vergeleken met een jaar eerder met 5,1 procent afgenomen tot 9,96 miljoen. 'Het is voor het eerst sinds 1979 dat er minder dan 10 miljoen varkens in Nederland zijn. Het aantal runderen daalde het laatste jaar met 3,3 procent naar 3,65 miljoen', zo meldt het CBS op basis van voorlopige cijfers van de landbouwtelling.

Varkens

Op 1 april 2025 waren er 1.900 hokdierbedrijven met varkens, 7,1 procent minder dan een jaar eerder. Het zijn vooral kleine hokdierbedrijven met minder dan vijfhonderd varkens (-10,9 procent) en bedrijven met tweeduizend tot vijfduizend varkens (-10,4 procent minder) die gestopt zijn. Van alle varkens wordt 94 procent gehouden op hokdierbedrijven. Andere bedrijven met varkens zijn onder andere veeteeltcombinatiebedrijven en gewas- en veecombinatiebedrijven.

Stopregelingen

Varkenshouders kwamen de laatste jaren voor verschillende regelingen in aanmerking als zij definitief zouden stoppen, regelingen zoals de subsidieregeling sanering varkenshouderij en de landelijke beëindigingsregeling veehouderijlocaties.

Twee derde kleine bedrijven met varkens in tien jaar tijd gestopt

Vergeleken met 2015 is het aantal hokdierbedrijven met varkens bijna de helft (45,9 procent) lager. Het aantal middelgrote bedrijven (met vijfhonderd tot tweeduizend varkens en twee- tot vijfduizend varkens) is gehalveerd. Van de kleine bedrijven (tot vijfhonderd varkens) is nog een derde over ten opzichte van 2015. In de afgelopen tien jaar is het aantal grote bedrijven met meer dan vijfduizend varkens het meest stabiel gebleven.

Aantal varkens per bedrijf in tien jaar tijd gestegen met bijna 50 procent

Doordat vooral de kleinere bedrijven zijn gestopt is het gemiddeld aantal varkens per hokdierbedrijf gestegen, naar vijfduizend in 2025. Dat is bijna 50 procent hoger dan tien jaar eerder en 2,4 procent hoger dan een jaar eerder.

Melkveestapel gekrompen, vooral minder jongvee

Op 1 april 2025 telde Nederland 3,65 miljoen runderen, 3,3 procent minder dan een jaar eerder. Vooral het jongvee voor de melkveehouderij nam af, met 6,3 procent. Jongvee zijn kalveren en pinken die op termijn de melkveestapel moeten gaan vervangen. Vergeleken met tien jaar eerder is de jongveestapel met een derde gekrompen. Van alle runderen is 42 procent melkkoe. Vergeleken met een jaar eerder is het aantal melkkoeien in 2025 met 1,0 procent gedaald, ten opzichte van tien jaar geleden met 5,8 procent.

Aantal melkveebedrijven in tien jaar tijd met ruim een kwart gedaald

In 2025 daalde het aantal bedrijven met melkvee vergeleken met een jaar eerder met 3,7 procent naar 13,4 duizend. Ten opzichte van 2015 is het met 25,9 procent afgenomen. In 2017 is het fosfaatreductieplan voor de Nederlandse melkveehouderij in werking getreden. Bedrijven moesten melkvee van de hand doen om de groei van de veestapel te stoppen.