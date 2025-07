CBS: Koopwoningen in juni ruim 9 procent duurder dan jaar eerder

Prijzen koopwoningen stijgen met 0,9 procent ten opzichte van mei

Ten opzichte van mei 2025 stegen de prijzen in juni met 0,9 procent. De prijsontwikkelingen in dit bericht zijn gebaseerd op de prijsindex van bestaande particuliere koopwoningen in Nederland van het CBS en het Kadaster. Ten opzichte van mei 2025 is de prijsindex bestaande koopwoningen in juni 2025 met 0,9 procent gestegen. De prijzen van bestaande koopwoningen bereikten in juli 2022 een piek. Daarna sloeg de trend om en daalde de prijsindex enige tijd. Sinds juni 2023 is de trend echter weer stijgend. In juni lagen de prijzen gemiddeld 12,7 procent hoger dan bij de vorige piek in juli 2022.

Meer transacties bestaande koopwoningen in juni

Het Kadaster maakte bekend dat het in juni 18 883 woningtransacties registreerde. Dat is bijna 29 procent meer dan een jaar eerder. In het eerste halfjaar van 2025 zijn 108 886 woningen verkocht, bijna 18 procent meer dan een jaar eerder.

Gemiddelde transactieprijs voor een bestaande koopwoning 474.234 euro

In juni was de gemiddelde transactieprijs voor een bestaande koopwoning 474 234 euro. NB Voor het bepalen van prijsontwikkelingen van bestaande koopwoningen wordt niet de transactieprijs, maar de prijsindex gebruikt. Bij de berekening van de prijsindex wordt rekening gehouden met kwaliteitsverschillen tussen koopwoningen. In de gemiddelde transactieprijs zit geen kwaliteitscorrectie.