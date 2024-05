Defensie kiest apparatuur Thales voor communicatie binnen NAVO

Defensie wil bij Thales apparatuur aanschaffen voor spraak- en datacommunicatie. De middelen zijn voor verbinding in en tussen voertuigen, wapensystemen en vaartuigen. Thales is de enige Nederlandse leverancier die voldoet aan de technische en operationele eisen voor deze zogeheten C2Infra. Dat schrijft staatssecretaris Christophe van der Maat vandaag aan de Tweede Kamer.

Door met Thales in zee te gaan bouwt de organisatie voort op apparatuur die al in gebruik is binnen Defensie. Het maakt de informatie-uitwisseling tussen eenheden zo optimaal mogelijk. Ook internationaal is dat nodig. Een update van de huidige communicatieapparatuur is een vereiste om met NAVO-bondgenoten te communiceren.

Defensie kiest bewust voor een nationale leverancier. Dit met het oog op onder meer cyberdreiging en informatiebeveiliging van vitale infrastructuur.

Foxtrot

C2Infra is onderdeel van Platform IT Infrastructuur. Met dit zogeheten bouwblok van het programma Foxtrot is een bedrag gemoeid van € 250 miljoen tot € 1 miljard. Het bouwblok verwerft firewalls om de communicatie tussen eenheden onderling te beschermen.

Met name C2Infra legt als deelproject beslag op de financiële middelen. Naast dit grootste deelproject sluit Defensie ook contracten af voor kleinere deelprojecten, onder meer met het Nederlandse Technolution. Het gaat dan over zaken als laptops, bemanningsstations en beeldschermen.

Met Foxtrot worden zo’n 8.000 voertuigen, 3.500 militairen, 135 vaartuigen en 170 vliegende platformen voorzien van moderne tactische communicatiemiddelen en IT-infrastructuur.

Met de aanschaf van de apparatuur is Defensie weer een stapje dichter bij informatiegestuurd optreden. Dit houdt in dat de operationele krijgsmachtdelen in staat zijn sneller de juiste informatie te verzamelen en te analyseren. Zo kunnen ze sneller en betere besluiten nemen.