Man die met Wegenwachtbusje man in Eindhoven doodreed langer vast

Een 56-jarige man uit Eindhoven werd afgelopen donderdag aan het einde van de middag in zijn woonplaats aangereden door de bestuurder van een Wegenwachtbusje. Hij overleed later aan zijn verwondingen.

Langer vast

De 58-jarige bestuurder werd aangehouden en is woensdag voorgeleid aan de rechter-commissaris. Die bepaalde dat de man nog zeker zeven dagen langer vast blijft zitten. Het Openbaar Ministerie (OM) verdenkt hem van doodslag.

'Man bewust aangereden'

Het onderzoek naar de dodelijke aanrijding is nog in volle gang. De aanrijding op de Eindhovense Van Minderhoutstraat is vastgelegd op beeld en meerdere getuigen hebben de aanrijding zien gebeuren. Op basis van het eerste onderzoek en de beelden gaat het OM ervan uit dat het slachtoffer bewust werd aangereden. Naar de mogelijke aanleiding wordt nog verder onderzoek gedaan.