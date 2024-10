Tweede repatriëringsvlucht op weg naar Libanon

Net als gisteren is vanochtend weer een Airbus A330 van Vliegbasis Eindhoven naar Libanon vertrokken. Het is de tweede en laatste geplande repatriëringsvlucht die Nederlanders ophaalt in Beiroet.

Het toestel ging vanmorgen om 9.00 uur de lucht in en haalt Nederlanders op die zich bij Buitenlandse Zaken hebben gemeld. Zij willen Libanon verlaten vanwege de verslechterde veiligheidssituatie in het land. Naar verwachting is de Airbus vanavond weer terug in Nederland. Defensie voert de vlucht uit.

Vrijdagavond kwam de eerste repatriëringsvlucht met 185 passagiers aan in Eindhoven. Van hen hadden 100 mensen de Nederlandse nationaliteit. Ook zaten er onder anderen Belgen, Finnen en Ieren aan boord. Als er vandaag plekken over zijn, kunnen er wederom mensen met een andere nationaliteit mee.

Vliegtuigenpool

De Airbus A330 maakt deel uit van de Multinational MRTT Unit van de NAVO. Dit is een vliegtuigenpool met 9 tank- en transportvliegtuigen, die deels op Vliegbasis Eindhoven is gestationeerd.