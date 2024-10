Mannen met steekwonden melden zich bij ziekenhuis

Rond 03.00 uur krijgt de politie een melding vanuit het Amphia ziekenhuis dat zich daar drie gewonde mannen hebben gemeld bij de eerste hulp. Zij hebben alle drie steekwonden. Nadat de politie ter plaatse komt verklaren de slachtoffers dat zij in een vecht- en steekpartij verwikkeld waren geraakt in het centrum van Breda. Een duidelijk verhaal over de toedracht wordt dan echter niet gegeven. Omdat het onduidelijk is of de gewonde mannen alleen slachtoffer of ook dader zijn in deze vecht- en steekpartij worden zij als verdachte aangehouden. De politie onderzoekt het geweldsincident en roept eventuele getuigen op zich te melden via 0900-8844.