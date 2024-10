Politie pakt door bij ‘kopschoppers’

De politie in Bergen op Zoom kwam vannacht in actie na dat twee mannen iemand hadden mishandeld. Daarbij werd het slachtoffer tegen zijn hoofd getrapt. Ondanks dat het slachtoffer geen aangifte wilde doen zijn beide verdachte aangehouden voor deze ernstige mishandeling.

Medewerkers van het cameratoezicht in Bergen op Zoom zien tegen 02.30 uur dat drie personen aan het vechten zijn op de Steenbergsestraat in die stad. Zij zien daarbij dat een persoon op de grond terecht komt. De andere twee trappen dan nog op hem in waarbij hij onder meer tegen het hoofd en in zijn gezicht wordt geschopt. Agenten die ter plaatse gaan houden de mannen staande en laten voor het slachtoffer een ambulance komen. Het slachtoffer geeft dan aan dat hij geen aangifte wil doen. Gezien de ernst van de mishandeling besluiten de agenten het tweetal (28 en 24 jaar) toch aan te houden. Zij zullen ambtshalve worden vervolgd voor deze zware mishandeling, waarbij de camerabeelden als bewijs dienen.