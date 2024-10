'Scholen en ziekenhuizen krijgen voortaan voorrang op elektriciteitsnet'

Maatschappelijke organisaties zoals scholen en ziekenhuizen krijgen voortaan voorrang bij nieuwe aansluitingen op het stroomnet. Dat besluit van de Autoriteit Consument en Markt (ACM) is per 1 oktober ingegaan. Voor bedrijven kan dit betekenen dat ze juist langer moeten wachten op hun aansluiting.

Tot nu toe werd er geen onderscheid gemaakt tussen partijen die een nieuwe elektriciteitsaansluiting aanvragen. Wie het eerst komt, het eerst maalt, was het principe. Door het overvolle stroomnet is de wachtrij lang en loont het dus om zo’n aansluiting buitensporig vroeg aan te vragen. Per 1 oktober komt daar de ‘maatschappelijke prioritering’ voor in de plaats.

Logische stap

Het idee om bepaalde sectoren, zoals ziekenhuizen, hulpdiensten en essentiële infrastructuur, voorrang te geven op het stroomnet, is zowel een logische als noodzakelijke stap in tijden van schaarste. Dit garandeert dat de basisbehoeften van onze samenleving, zoals gezondheid en veiligheid, beter gehandhaafd blijven.

Wel risico's

Toch brengt dit beleid ook risico's met zich mee. Industrie en bedrijfsleven zullen nog langer dan op hun aansluitingen moeten wachten. Daar betalen we als samenleving ook voor. Adviesbureau BCG berekende dat de kosten voor netcongestie zo’n 10 tot 40 miljard euro per jaar kosten.

Het blijft daarom belangrijk om netcongestie ook voor het bedrijfsleven zo snel mogelijk op te lossen en creatief te zijn in het bedenken van oplossingen.