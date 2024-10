Overval op Kruidvat in Veghel

Bij een overval op een filiaal van Kruidvat in Veghel is vrijdagavond niemand gewond geraakt. De politie onderzoekt het incident.

Even na half acht drong een man de winkel binnen en bedreigde het personeel met een mes. Het is onduidelijk of de overvaller iets buit hebben gemaakt. Mogelijk is de dader gevlucht met een tweede persoon op een fatbike